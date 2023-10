L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato in vista della sfida di stasera tra i viola e l’Empoli a Rtv38: “C’è solo da giocare bene e vincere. La Fiorentina affronta una squadra demoralizzata, e attaccandola subito può buttarle giù il morale. La Fiorentina ha tutto da perdere nella sfida di oggi, di scontato non c'è nulla. Però una vittoria darebbe continuità. La squadra ora meno guarda la classifica meglio è, non hanno molta esperienza a quei livelli”.

“La Fiorentina non sa gestire, ma i calciatori sono migliorati. Penso si sia parlato troppo poco della vittoria di Napoli, perchè la crisi della squadra di Garcia ha attirato le attenzioni. Ma la Fiorentina a Napoli ha giocato la miglior partita della gestione di Italiano. Milenkovic? Non sono convinto che giocherà oggi, dal momento che l'Empoli non ha molta fisicità. Nessuno ha mai contestato il valore di Martinez Quarta, ma i suoi cali di concentrazione. C'è un'organizzazione precisa per far salire l’argentino”.