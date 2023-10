Lotito: "Expo2030? Faccio esordire il logo contro la Fiorentina"

Il logo di Expo2030 è pronto a esordire sulle maglie della Lazio e per la prima volta verrà fatto vedere nel match contro la Fiorentina. Le trattative sono in corso e in questi giorni si attende il sì definitivo.

A confermarlo è il presidente biancoceleste, Claudio Lotito che ne ha parlato in un'intervista pubblicata su Il Messaggero: "Sono in contatto col Comitato, vorrei farlo esordire con la Fiorentina, è più giusto farlo in casa e rappresentare la Capitale all'Olimpico", ha detto il proprietario della Lazio.