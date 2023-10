De Laurentiis e Commisso alleati: Ecco il piano per far saltare l'offerta DAZN-Sky. Cairo e Lotito spingono sull'altro versante

C'è un fronte composto da alcune società di Serie A che dice di no all'offerta DAZN-Sky per la trasmissione dei prossimi tre campionati sulle due piattaforme, un accordo che vale 900 milioni di euro all'anno. E in questo fronte, stando a quanto riportato da Il Mattino, ci sarebbe anche la Fiorentina.

A guidare il fronte dei ribelli ci sarebbe il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha trovato l'appoggio in prima battuta di Antonio Iervolino della Salernitana, ma non solo; infatti anche Fiorentina, Roma, Milan e Juventus vedrebbero di buon occhio la creazione di un Canale di Lega finanziato attraverso il fondo Oaktree che garantirebbe ai club 975 milioni di euro all'anno.

C'è bisogno di una coalizione di sette società per bocciare la proposta di DAZN-Sky e numeri alla mano dunque, ne manca una ancora all'appello.

Sull'altro versante invece Urbano Cairo e Claudio Lotito spingono affinché arrivi la firma coi due broadcaster.