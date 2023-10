Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a margine dell'assemblea della Lega Serie A, intervenendo sui diritti TV da assegnare per i massimi campionati italiani dal 2024 e per i successivi 5 anni. Queste le sue parole:

“Il canale della Lega Serie A sarebbe un atto di coraggio per gestire i diritti tv. Le offerte arrivate sono basse, la prima è quella che comprende Sky e DAZN, a me non piace. L'assemblea è spaccata, tra chi vede un futuro roseo in questo equilibrio attuale e chi vorrebbe cambiare. Poi ognuno la pensa come vuole e si hanno sensibilità differenti, ma insieme a Napoli e Fiorentina, noi stiamo spingendo per la creazione del canale”.