Corriere dello Sport-Stadio: La Viola dal dentista

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, leggiamo: “La Viola dal dentista”. E ancora: “Beltran e Nico a casa di Gasperini. La Fiorentina non vince fuori dal 22 dicembre: nove punti nelle ultime sei partite”. L'approfondimento a pagina 10: “La Fiorentina si affida a Beltran”. In basso, le probabili formazioni e un focus sull'Atalanta: “Il pericolo Scamacca”.

Sempre in basso a sinistra: “È morto Tobia, vice di De Sisti ed ex Ternana, calcio in lutto”. A pagina 11, invece, un approfondimento sull'attacco viola: “Belotti, aria di casa per tornare a segnare”.