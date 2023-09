Il giornalista e opinionista Stefano Borghi ha commentato la prestazione della Fiorentina contro l'Atalanta sul proprio canale You Tube, parlando di diversi singoli. Queste le sue parole: "Fiorentina-Atalanta è stata una partita strana, la potevano vincere e perdere entrambe. La Viola l’ha vinta con carattere, abbiamo visto quanto contava con l’esultanza di Italiano sotto la Fiesole. Ancora a Firenze non si è visto il vero Nzola ma si sta iniziando ad annusare il vero Beltran e questo è un qualcosa di importante.

Bonaventura è un giocatore di classe, invecchiando migliora e sulla trequarti ti fa giocare tutta la squadra. In mediana c’erano due giocatore molto muscolosi, senza Arthur dal 1’, ma questo fa parte della possibilità di variare di Italiano. Partita un po’ più ombrosa di Nico, che però ha giocato tanto in Nazionale. Qualche errore difensivo, ma ha ritrovato Quarta che ancora non ha fatto vedere tutto il suo potenziale. Con l’infortunio di Mina e tutto il bene che si può volere a Ranieri, che è un bel prospetto, Quarta è titolare accanto a Milenkovic. Deve prendersi la maglia".