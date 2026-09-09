Fiorentina, occhio a Brozovic: in Serie A c'è chi lo segue, ma non può tesserarlo

Nelle ultime ore del mercato estivo, Fabio Paratici ha provato a calare l'asso rinforzando ulteriormente la rosa della Fiorentina con l'arrivo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista ex Inter, attualmente svincolato, avrebbe gradito il ritorno in Italia ma il matrimonio con i viola non si è concretizzato. Il richiamo dell'Italia, comunque, rimane forte.

Non solo Fiorentina sul croato

L'opzione Brozovic rimane comunque valida per la Fiorentina. Il calciatore, non avendo ancora trovato squadra, può iniziare quando vuole una nuova avventura calcistica. Tuttavia, in Serie A non ci sono solo i viola sul talentuoso centrocampista. Il suo nome, negli ultimi giorni, è stato infatti accostato anche a Juventus e Lazio.

Juve col problema liste

I bianconeri, in particolare, vedrebbero in lui il rinforzo ideale viste le prolungate assenze a centrocampo di Locatelli e Thuram. Tuttavia, per integrare eventualmente Brozovic nella liste per la Serie A e per l'Europa, non solo dovrebbe tagliare momentaneamente Locatelli ma anche un giocatore non formato in Italia avendo raggiunto il limite massimo di 17. Una problematica non da poco, di cui può approfittare la Fiorentina nel caso in cui volesse impreziosire la sua mediana.