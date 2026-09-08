Romano: “Brozovic proposto ad Atalanta e Fiorentina, tornerebbe volentieri in Italia. Non è una questione puramente economica”

Sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano ha spiegato la situazione di Marcelo Brozovic, centrocampista croato classe ’92 ex Inter, svincolato dopo l’ultima esperienza araba. L’esperto giocatore sta valutando di tornare in Italia, ma non è ancora chiaro se e quando lo farà… e c’è anche la Fiorentina coinvolta nella questione.

‘Giocatore proposto ad Atalanta e Fiorentina’

“Brozovic è stato offerto a tanti club italiani, proposto all’Atalanta, prima che i bergamaschi prendessero Kessié, alla Fiorentina che ha liberato Mandragora. I viola sono poi stati impegnati in altre faccende, come il cambio di allenatore con l’arrivo di Vanoli al posto di Grosso… ha avuto altri problemi diversi dal mercato”.

‘Tornerebbe in Italia, non è questione puramente economica’

“È una certezza però che gli agenti lo stiano proponendo: Brozovic tornerebbe volentieri in Italia e non ne fa una questione puramente economica, è pronto ad ascoltare opportunità. Vedremo se la Juventus dopo aver perso anche Locatelli ed essendo in emergenza farà altre valutazioni… ad oggi non esiste alcuna trattativa”.