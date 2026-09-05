La Fiorentina non è l'unica a pensare a Brozovic ma la Lazio ha un'altra operazione da chiudere. Pretese d'ingaggio 'più ragionevoli'
Ultimo scampoli di mercato per chi ha ancora qualcosa da puntellare, pescando magari tra gli svincolati, ancora tesserabili. Il nome che farebbe proprio al caso della Fiorentina è quello di Marcelo Brozovic, reduce da un triennio all'Al-Nassr. Ma il croato non fa gola solo al club viola, anche la Lazio infatti ci sta pensando, secondo La Gazzetta dello Sport.
Pretese più ragionevoli
L'ostacolo un po' per tutto è la richiesta d'ingaggio da parte di Brozovic, abituato ai soldi arabi: probabile però che il protrarsi del suo svincolo lo porti a richieste più ragionevoli. La Lazio per altro, sta mettendo sotto contratto Diogo Leite, anche lui svincolato e seguito in passato dalla Fiorentina. Un'operazione che al momento arriva prima rispetto all'eventuale pressing su Brozovic.