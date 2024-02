Un bel tris alla Roma per proseguire con entusiasmo la stagione: la Fiorentina Primavera imbattuta nel nuovo anno e Galloppa può sorridere

La Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa sta cominciando a ingranare, dopo un avvio faticoso oltre ogni aspettative, in virtù del rinnovamento corposo del gruppo e l’avvio di un nuovo ciclo. I giovani viola hanno messo in fila ben 7 risultati utili consecutivi, totalizzando 5 vittorie e 2 pareggi dallo scorso 23 dicembre.

Un successo che dà morale, ma non solo

Ieri è arrivata la bella vittoria per 3-1 sulla Roma al Viola Park in Coppa Italia Primavera, che ha avvicinato la Fiorentina all’ultimo atto del torneo, in attesa del ritorno. Protagonista assoluto dell’ottimo periodo viola è Tommaso Rubino, talentuoso attaccante classe 2006 autore di 6 reti nelle ultime 7 partite stagionali. Ottime risposte anche da Fortini, Caprini e Braschi, in crescita.

La fiducia di Harder e la crescita del gruppo

‘C’è tanta soddisfazione ma ora ci sono i 90’ di Roma. Soddisfatto per il gol segnato e la vittoria della squadra. Abbiamo preparato la partita senza pensare all’avversario e finalmente stiamo riuscendo ad esprimere il nostro gioco. Speriamo di continuare così”. Così Jonas Harder dopo il successo di ieri, esprimendo tutte le sensazioni positive del gruppo gigliato. Il centrocampista fiorentino ha segnato il secondo gol stagionale e sta tornando a ottimi livelli dopo qualche problema fisico, aiutando la squadra nel cambio di marcia.