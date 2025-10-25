Malesani: "Pioli anche sfortunato ma non ha ancora trovato il suo undici. A Firenze manca un Sartori"

E' passato sulle panchine sia della Fiorentina che del Bologna, Alberto Malesani ha parlato delle rispettive situazioni a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sulle difficoltà di Pioli:

"Ho l’idea che non sia ancora riuscito a trovare il suo undici, la basa dalla quale partire. E magari nemmeno l’assetto per poter decollare. Ma ehi, calma, parliamo di un bravo allenatore che guida una squadra forte, quindi…

Non dimentichiamoci di una cosa: Pioli è Pioli, un allenatore che ha saputo dimostrare qualcosa eh… Credo che l’ambiente gli voglia comunque bene, e questo è importante. Ma se non vinci succede così, ti criticano, Firenze poi è particolarmente umorale. Il concetto legato al fatto di essere ben voluto è comunque da non trascurare: per uscirne presto e anche bene può aiutare. L’ultima posizione? E’ stato anche sfortunato ma riparliamone tra 4-5 giornate di dove sarà la Fiorentina, non certamente lì…

Le società? A Bologna c’è una persona in società che lavora benissimo e anche in silenzio: trovando primattori e co-protagonisti alla perfezione, quindi titolari e validissime alternative, si chiama Giovanni Sartori e non lo scopro certamente io. A Firenze manca? In viola devono ancora trovare l’intesa perfetta, la conoscenza reciproca che diventa base di tutto, quella che a Bologna c’è per continuità con gli anni scorsi e che ti permette di accorciare i tempi di crescita. Il Bologna è una macchina oliata, la Fiorentina deve ancora partire ma sono certo che arriverà".