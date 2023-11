Pobega: "Vinta una partita contro una Fiorentina tosta. Siamo stati più sporchi del solito"

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha commentato a DAZN la vittoria sulla Fiorentina a San Siro, con il gol di Theo Hernandez:

“Sporchi più del solito. Sappiamo soffrire e lottare, per portare il risultato a casa. Erano quattro partite che non vincevamo, abbiamo dimostrato di esserci nella partita. Abbiamo vinto contro un avversario tosto. Mi metto sempre in gioco e a disposizione, lavoro tanto con tutto lo staff su cosa migliorare”.