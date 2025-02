Maietta: "La Fiorentina non può sbagliare le prossime partite e deve stare attenta alla grinta del Verona. Valentini ottimo difensore"

In vista di Verona-Fiorentina, gara in programma domenica al ‘Bentegodi’, l'ex difensore gialloblù Domenico Maietta è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La squadra è ferita, ma sta bene. Ci sono ancora tre punti di vantaggio sul Parma diciottesimo. Sono stati mesi movimentati con il caos del cambio di società e un mercato di gennaio così così, ma è sempre a battagliare contro qualunque avversario. Soprattutto in casa, cerca di fare fortino”.

“Fiorentina, attenta al Verona, ci si può aspettare di tutto. Zanetti…”

E aggiunge: “Sulla carta, fra le due rose, non c’è paragone. Ma la Fiorentina deve stare attenta alla garra del Verona, ci si può aspettare di tutto. Zanetti punterà a non far giocare la squadra di Palladino. Se la Viola vuole raggiungere i suoi obiettivi, deve tornare a fare punti. Non può sbagliare contro Verona e Lecce”.

“Valentini ottimo giocatore. Comuzzo ha tutto per essere un grande campione”

Su Valentini: “Ottimo giocatore, c’è qualità. Però non so se giocherà dal primo minuto contro la Fiorentina, c’è qualcosa di speciale nelle gare contro le ex. L’impatto con Verona comunque è stato positivo. Comuzzo? Piace a mezza Europa, è un difensore bravo in tutto. Le panchine potrebbe essere un sintomo della necessità del ragazzo di recuperare mentalmente, a gennaio è stato cercato da tanti grossi club. In ogni caso ha tutto per diventare un grande campione”.