In vista di Hellas Verona-Fiorentina, l'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La squadra viola è forte. Palladino l'ho avuto come calciatore, lo conosco bene. Al di là di qualche inciampo la sua Fiorentina è ancora in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Colpani? Non sta brillando, ma resta un giocatore interessante. Probabile che l'ambiente entusiasta e leggero di Monza lo abbia aiutato a rendere meglio".

“Con Kean la Fiorentina è stata bravissima”

Poi ha aggiunto: “La stessa cosa la posso dire per Gudmundsson, che comunque ha già provato una piazza importante come quella di Genova. Kean? Ha sempre avuto molta qualità, poteva esplodere prima ma bisogna fare i complimenti per aver creduto in lui alla Fiorentina, che l'ha aspettato e adesso si gode un grande attaccante”.