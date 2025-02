L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento viola: “Non capisco di cosa ci dobbiamo lamentare, abbiamo dietro in classifica squadra come Milan, Bologna e Roma. La Fiorentina sta facendo un campionato importante, volere mandare via Palladino mi pare eccessivo. A inizio anno, se ci avessero detto che a fine febbraio saremmo stati sesti, in molti avrebbero firmato. E poi è stato fatto un mercato invernale importante”.

“Lasciamo lavorare Palladino”

Poi ha aggiunto: “Perdere col Como è stata una brutta botta, ma una battuta d'arresto può capitare. Palladino è giovane, normale che commetta degli errori, ma va lasciato lavorare senza pressioni. Pensiamo alle squadre che sono davanti alla Fiorentina: tolta la Lazio, hanno tutte ingaggi e opportunità d'investimento diversi. Posso garantire che c'è grande sintonia tra la società, Pradè e Palladino".

“Gudmundsson mi preoccupa davvero”

Infine su Gudmundsson: “E' l'unica cosa che mi preoccupa davvero. Questo infortunio non ci voleva, spero abbia la possibilità di dimostrare qualcosa entro fine stagione. Doveva fare la differenza come Kean, ma al momento non è stato così”.