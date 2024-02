"Presidente, ma gli obiettivi? Silenzio assoluto". La linea strenua del numero uno viola

“Non faccio promesse che non posso mantenere” aveva detto già nel 2019 Rocco Commisso e tale è tutt'ora l'interpretazione del presidente quando si parla di campo. Tranne qualche scommessina alla ‘ti piace vincere facile’ (come quella sul miglioramento del disastroso girone d'andata dell'anno scorso), dalla bocca del patron non è mai uscito niente a livello di sogno sportivo.

Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, a commento della lettera pubblicata ieri dalla società viola. Nessun riferimento al restyling del Franchi ma solo il rammarico per mancata costruzione in proprio, nessun riferimento ad obiettivi sportivi ma solo la strenua difesa del suo gruppo di lavoro.