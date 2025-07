Bufera per un centrocampista ghanese: l'ex Arsenal accusato di violenza sessuale

Il neo ex centrocampista dell'Arsenal Thomas Partey è stato accusato di violenza sessuale e aggressione su tre donne. La polizia inglese rende noto che: "Il Crown Prosecution Service ha autorizzato la Metropolitan Police Service a incriminare un uomo dopo che i detective hanno presentato un fascicolo di prove. La Met ha emesso un’accusa e una convocazione per Thomas Partey, 32 anni, residente nell’Hertfordshire".

I fatti sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022 con l'indagine che è inziata a febbraio 2022 dopo la prima denuncia. Il centrocanpista ghanese si presenterà in tribunale il prossimo 5 agosto per parlare coi magistrati. Andy Furphy, capo della squadra investigativa ha dichiarato: “Chiunque sia coinvolto in questo caso contatti il nostro team, la nostra priorità resta fornire supporto alle donne che si sono fatte avanti”.