Col cuore a Rifredi, ma con la testa lontano da Firenze: almeno Italiano ci aveva provato con Niccolò. Pierozzi, è finita qui?

E' sempre un peccato quando giovani calciatori, per giunta fiorentini e cresciuti nel vivaio viola, se ne vanno; in più, se si tratta di ragazzi tranquilli e di buona famiglia. Il calcio professionistico, tuttavia, non guarda in faccia nessuno e forse non è più un caso se la Fiorentina lascia partire nuovamente i Pierozzi.

Italiano almeno ci aveva provato…

Uno dei due fratelli, Niccolò, è già stato sistemato (si accaserà al Palermo in Serie B), l'altro invece piace sempre in cadetteria, ma molto anche in Serie C. Nessuno dei due è stato scelto dal nuovo allenatore Palladino. Nella passata stagione, Italiano aveva provato a puntare sul primo in Prima Squadra, ma l'esplosione di Kayode aveva limitato le sue chances, frenate anche da un infortunio. Si ricorda comunque volentieri l'esordio in Conference League, un traguardo importante per un ragazzo orgoglio del quartiere di Rifredi.

Niente ritiro, per entrambi i gemelli

La seconda parte di stagione Niccolò l'ha giocata a Salerno, riuscendo pure a segnare contro la Juventus allo Stadium, ma finendo per non essere confermato dal club campano. Per Edoardo, invece, nemmeno la convocazione fra i tanti (31) calciatori chiamati da Palladino per il ritiro. A quanto pare, non era destino - anche se il tempo ancora è dalla loro parte, trattando di classe 2001 - o forse, più sfortunatamente, sono capitati nel ruolo sbagliato al momento sbagliato (se fossero stati due centrocampisti, magari sarebbe rimasti in prova, vista la penuria in quel reparto). Rimane il fatto che è un peccato che due giovani fiorentini non riescono ad imporsi con la maglia viola al Franchi. Ad ogni modo, entrambi - anche quest'estate - rimarranno legati contrattualmente alla Fiorentina.