Questo pomeriggio l'ex centrocampista del Bologna Carlo Nervo, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la partita di domani tra la sua ex squadra e la Fiorentina di Raffaele Palladino.

“Ricordo quando incrociavamo la Fiorentina nei miei anni era piena di campioni, c’erano Batistuta, Rui Costa: quello si che era uno squadrone. Era sempre complicato affrontare quel gruppo li. Il Bologna di Italiano? La gioia per la vittoria in Coppa Italia è enorme ma anche meritata. Quella del Bologna è una crescita continua e costante. All’inizio dopo l’addio di Motta ha avuto qualche problemino, ma poi durante il resto della stagione ha sempre espresso un gran calcio. Sono stati moto bravi anche a prendere l’allenatore giusto”.

"Italiano è tra gli artefici della stagione del Bologna"

Un focus anche sull allenatore: “Secondo me è stato lui a dare una svolta alla stagione. Le prime giornate non sono andate benissimo, ma dopo qualche settimana è riuscito ad imporre il suo gioco dimostrando di essere un grande allenatore”.

“Ecco come ha fatto Saputo a fare il salto di qualità”

Ha poi sottolineato cosa debba fare la Fiorentina per seguire le orme del Bologna: “Credo che la Fiorentina sia comunque ad un buon livello, non ci dimentichiamo che in campionato i viola sono comunque a due punti dai rossoblu. Ha una struttura societaria importante e secondo me ora come ora sono due realtà molto simili, che possono pensare in prospettiva grazie alla solidità che possiede. Saputo ha buttato via tanti soldi ma poi ha trovato un menagement preparato che finalmente gli sta portando risultati: all’inizio anche per lui non è stato però facile. Hanno costruito le fondamenta negli anni, ed ha avuto la fortuna di trovare due tecnici come Motta e Italiano che le hanno fatto fare un salto di qualità”.

“Il Bologna pensa ancora alla Champions League, arriverà a Firenze agguerrito”

Ha parlato anche di come arriverà la squadra rossoblù alla sfida di domani: “Bisognerà capire anche come avranno festeggiato nelle ultime ore, hanno in ballo però ancora un mezzo obiettivo come la Champions e faranno di tutto per raggiungerlo. Secondo me troveremo un Bologna agguerrito e propositivo, poi ovviamente bisognerà capire quali saranno le forze”.

“Dodô è il miglior giocatore della Fiorentina”

Ha poi concluso parlando di Dodô: “Per quanto mi riguarda il brasiliano è un campione. Ho visto qualche partita e si vede che ha spunto e velocità di un giocatore importante, ha le qualità per cambiare la partita in qualsiasi momento. E’ il piu forte giocatore che ha la Fiorentina in rosa”.