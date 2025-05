Questo pomeriggio il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come sta la Fiorentina di Raffaele Palladino.

“La Fiorentina adesso deve capire cosa vuole fare da grande. Se il prossimo anno voglio crescere devo trattenere piu giocatori possibili di questa squadra, quest’anno la rosa era all’altezza: abbiamo 6/7 giocatori di livello ed è da questi che dobbiamo ripartire. Soprattutto ora che hai scelto di confermare ancora un allenatore giovane e inesperto come Palladino. Adesso devi lasciare questa rosa con cui ha già lavorato non ripartire da zero, anche se tu gli dovessi dare solo 10 giocatori nuovi lo costringi a ripartire da capo. Non è che ìn pochi mesi possa acquisire tutta quell’esperienza che lo porterebbe a correggere tutti gli errori fatti quest’anno: ha passato mesi ha spiegare situazioni e idee, non possiamo perdere ulteriore tempo. Lo ha detto anche lui stesso in conferenza stampa, ed è piu che condivisibile. Il problema sarà trattenere i giocatori piu importanti, cosa a cui dovrà provvedere la società”.

“Vendere non significa depotenziarsi, basta guardare l'Atalanta”

Ha anche aggiunto: “Che poi qualcuno alla fine dovrai vendere perchè le plusvalenze fanno comodo, ad esempio uno come Comuzzo: anche l’Atalanta, nel suo lungo percorso di crescita, ha dovuto rinunciare a profili di rilievo. I nerazzurri avevano comunque un progetto chiaro e solido, che li portava a sacrificare qualcuno per poi investire i soldi in qualcuno dello stesso livello: con i soldi incassati sono sempre stati bravi a rinforzare la squadra. Se il difensore dovesse portare 30/40 milioni, che poi potremmo reinvestire sul mercato, ben venga. Tutti gli altri però devono restare”.

“Ecco perche ritengo il campionato della Fiorentina ‘drogato’”

Ha sottolineato come il filotto di otto partite consecutive abbia “drogato” il campionato della Fiorentina: “Voglio essere brutale ma va sottolineato. Il campionato della Fiorentina è probabilmente drogato, dal punto di vista dei risultati, perche le 8 vittorie consecutive sono state frutto del momento e sono poi irripetibili. Probabilmente la vera Fiorentina è quella degli ultimi mesi e non di quella rincorsa straordinaria, lo dicono i fatti non io. Se andiamo a rivederle non solo con la Roma siamo stati dominanti, le altre sono state tutte situazioni calcisticamente straordinarie ma che non rispecchiavano il tuo reale livello. Kean bastava ricevesse un pallone in 90 minuti e faceva gol, mentre De Gea era in un momento in cui parava anche gli spilli”.

“Con Italiano questa rosa avrebbe lottato per la Champions League”

Ha poi concluso: “Con Italiano in panchina una squadra come questa lottava per la Champions League. Ho parlato con tanti allenatori che mi hanno confermato che la squadra di quest’anno era di alto livello. Purtroppo questa è la realtà dei fatti. La vera domanda poi è un’altra: Raffaele Palladino durante la stagione è cresciuto o no? Per quello che ha fatto nelle ultime partite qualche dubbio mi viene, sembra di essere ritornati al via che nel monopoli”.