La lista dei migliori talenti classe 2006 al mondo. Spicca un giovane della Fiorentina

Un enorme motivo d'orgoglio per un giovanissimo calciatore della Fiorentina. Ogni anno, il prestigioso quotidiano britannico The Guardian stila la lista dei 60 migliori giovani talenti sotto i diciotto anni di età. In questo caso, si fa riferimento ai migliori classe 2006.

In questa lista, che vede nomi già affermati e molto importanti del calibro di Endrick, Prestianni, Zaire-Emery e Pafundi, spicca il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli. Un talento riconosciuto anche da una firma d'autore come quella del The Guardian. Il giovane numero 1 viola, momentaneamente, è in Nazionale con la selezione italiana Under 18.