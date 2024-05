La Lega Serie A ufficializzerà a breve la data e l'orario di Cagliari-Fiorentina, gara valevole per la 38esima giornata di Serie A. Con la salvezza dei sardi, non c'è bisogno di alcuna contemporaneità e, come scrive Tuttomercatoweb.com, per questo la partita verrà programmata per giovedì alle ore 20.45.

In questo modo la Fiorentina avrà quasi una settimana per preparare la finale di Atene, in programma per mercoledì 29 maggio contro l'Olympiakos.