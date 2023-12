Italiano: "Domani dobbiamo essere più concentrati che mai. Recuperiamo del tutto Duncan, stanno meglio anche Arthur e Kouame"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Monza: “Giochiamo contro una squadra di ottimo livello, allenata bene e con giocatori forti. Il campo è difficile, ne sappiamo qualcosa dall'anno scorso. Ma in casa il Monza va forte ed è più che mai pericoloso. Domani bisogna davvero essere più concentrati che mai”.

E aggiunge: “Servono punti, il nostro obiettivo è mettere in difficoltà l'avversario. E passare il Natale nel migliore dei modi, quindi con un risultato positivo. Come sta la squadra? Non recuperiamo Bonaventura, perdiamo Quarta. Però rientrano Duncan, che sta molto meglio, e Arthur. Migliora anche Kouame. Siamo questi”.