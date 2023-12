Brutte notizie per Italiano: Bonaventura non recupera per il Monza, ancora out. E restano a Firenze anche due difensori. Il report medico della Fiorentina

Alla vigilia di Monza-Fiorentina, arrivano brutte notizie per Italiano e per la squadra viola. Non ce la fa Bonaventura, che non recupera al 100% per la trasferta allo ‘U-Power Stadium’ e che quindi rimarrà a Firenze. Così come Martinez Quarta e Comuzzo, out a causa dell'influenza.

Ecco il report medico del club:

ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non saranno disponibili per la partita di domani con il Monza: Comuzzo e Martinez Quarta a causa di una sindrome influenzale, Bonaventura, invece, ha svolto allenamento differenziato ma non ha ancora completamente recuperato dal trauma al piede destro.