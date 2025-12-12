Benedetto Ferrara: "Importante arrivare al Verona scoprendo che in questo sport si può anche vincere. Dzeko e Nicolussi: zero segnali di vita"

Sulle colonne de La Nazione ha espresso il suo parare su Fiorentina-Dinamo Kiev Benedetto Ferrara, giornalista e tifoso viola.

Il commento

"Qualcosa di buono, finalmente. Ritrovare il gusto della vittoria potrebbe cambiarti la vita. Almeno, speriamo che sia così. E' chiaro a tutti che la sfida vera sarà quella di domenica, ma intanto non buttarsi via in Europa e arrivare al Verona dopo aver riscoperto che in questo sport puoi anche vincere ti aiuta a riprendere un po' di colore e di coraggio davanti alle tue paure. Per Vanoli è la prima vittoria e questa volta la sua mano si è vista. I cambi hanno riorganizzato la squadra e i nuovi entrati hanno aggiunto energie".

Dzeko e Nicolussi…

"Niente di incredibile, ovvio, ma bene Gud, e al di là del valore dell'avversario, benino tutti o quasi. Solo Dzeko e Nicolussi non hanno dato segnali di risveglio. Insomma, la risposta vera arriverà domenica. Ma intanto arrivarci così può essere importante. Applausi speciali per chi è andato al Franchi a sostenere la squadra e per un avversario che continua a giocare a calcio in tempi di guerra".