Contrordine sui funerali di Joe Barone: si terranno (anche) negli Stati Uniti. A Pozzallo una seconda camera ardente

Non si terranno solo a Pozzallo (Ragusa), ma anche negli Stati Uniti i funerali di Joe Barone. Inizialmente le esequie del direttore generale della Fiorentina sembrava potessero tenersi solo nel suo paese natale in Sicilia, ma l'ultimo saluto al dirigente viola sarà dato anche negli States.

Dopo la camera ardente al Viola Park (domani dalle 9 alle 21), la salma di Barone lascerà Firenze per raggiungere Pozzallo dove sarà organizzata una seconda camera ardente oltre a una messa funebre. Poi la partenza per New York dove si terranno i secondi funerali e dove il corpo di Barone troverà sepoltura.