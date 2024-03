Una coincidenza tragica quella che vede protagonista Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina che ha vissuto in prima persona il dramma della prematura scomparsa del capitano viola Davide Astori nel marzo del 2018. L’attuale tecnico del Milan, infatti, tornerà a Firenze dopo la sosta per le nazionali per giocare al Franchi la sfida contro la squadra gigliata in programma il 30 marzo.

Sorte del destino ha voluto che il suo ritorno in riva all’Arno coinciderà con la prima partita della Fiorentina dopo la tragica scomparsa del direttore generale Joe Barone. Sarà un’altra partita, purtroppo, speciale e triste, dopo quell’indimenticabile Fiorentina-Benevento del 2018. Comun denominatore delle due sfide, tra gli altri, anche Stefano Pioli, ormai da tempo lontano dalle vicende viola.