Joe Barone, il tuttofare della Fiorentina. L'uomo di fiducia di Commisso e volto di riferimento per i tifosi viola

Addio a Joe Barone

Giuseppe Barone, detto ‘Joe’, nasce in Sicilia, a Pozzallo, in provincia di Ragusa, il 20 marzo del 1966 e domani avrebbe compiuto 58 anni. All’età di 8 anni Barone si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti d’America, a Brooklyn. La sua carriera lavorativa lo vede impegnato nel settore bancario, prima dell’incontro con Commisso e il legame stretto maturato con l’imprenditore di origini calabresi. Barone e Commisso si sono infatti conosciuti in quanto membri della comunità italo-americana di New York. Il presidente della Fiorentina era solito recarsi a vedere diverse partite di calcio universitarie ed in questo modo ha conosciuto anche lo stesso Joe. Commisso ha frequentato l'Università della Columbia, mentre Barone faceva parte del St.Francis College. Commisso ha poi inserito Barone nel gruppo di telecomunicazioni Mediacom. Nello stesso anno Barone diventa vice-presidente della squadra di calcio dei New York Cosmos, dopo l’acquisizione della quota di maggioranza della compagine newyorkese da parte di Rocco Benito Commisso.

Il volto della Fiorentina

In seguito all’acquisto della Fiorentina, in cui Barone gioca un ruolo da protagonista, Commisso lo nomina direttore generale della squadra viola, incarico ricoperto dal 2019 fino alla scomparsa. Barone diviene il dirigente più rappresentativo della Fiorentina dall’arrivo della proprietà Commisso, il vero fulcro della società gigliata in tutte le relazioni, trasferendosi a Firenze stabilmente. Oltre agli aspetti manageriali, Barone si occupava delle riunioni in Lega, del calciomercato, delle vicende legate allo stadio così come del progetto più imponente sviluppato e realizzato dalla proprietà italo-americana, quello del Viola Park. Fondamentale il rapporto instaurato da Barone col Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. Barone con la sua prematura scomparsa lascia così la moglie Camilla e i 4 figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, e il nipotino Tommaso di 11 mesi, figlio del suddetto Pietro, ai quali vanno ancora una volta le nostre più sentite condoglianze.