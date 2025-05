Dodô: "Ci sarò al ritorno col Betis". L'importante aggiornamento sul rientro del terzino viola

Il terzino brasiliano della Fiorentina Domilson Cordeiro Dos Santos in arte Dodô è stato intercettato da un tifoso all'uscita dal Viola Park ed in un video postato da Spaceviola ha rivelato un'importante novità relativamente al proprio rientro in campo.

Il rientro del terzino viola

Dopo l'intervento per appendicite, il classe ‘98 di Taubatè è pronto a rivedersi giovedì prossimo, per la sfida di ritorno al Franchi contro il Betis. “Torno per la partita di ritorno col Betis”, ha affermato proprio il giocatore viola, che ha già saltato la partita contro l’Empoli e salterà anche la trasferta dell'Olimpico contro la Roma.