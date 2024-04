Il giornalista e telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, che questa sera commenterà la Fiorentina, ha parlato all'emittente in diretta da Plzen in merito alla gara di Conference League, che vedrà i Viola opposti alla squadra ceca di casa:

“Non si arriva a questo punto per caso”

“Le trappole in Europa ci sono sempre, le squadre non arrivano a questo punto per caso. Il Plzen ha segnato più di cento gol in stagione e nessuno ha ancora vinto su questo campo quest'anno. Ad ogni modo, il tecnico Koubek ha lasciato intuire quale sarà l'approccio dei suoi alla gara: più ‘attenzione’, che in lingua locale significa più coperti, chiusi, in difesa”.

“La Viola ha due fenomeni in squadra…”

“Oggi sarà una gara difficile per la Fiorentina, più di quanto si immagini; Italiano però possiede tutte le carte per vincere, e deve farlo. La Viola ha due fuoriclasse: uno è Gonzalez e l'altro è proprio Italiano. L'argentino non è ancora al meglio, non ha mai pienamente recuperato dall'infortunio di dicembre, ma i colpi… quelli ce li ha sempre. Lo abbiamo visto anche a Torino con quel tiro salvato in maniera clamorosa dal portiere della Juventus”.