Bonan su Bonaventura: "Ancora non mi capacito del suo addio al Milan. Lui, tifoso rossonero, non se lo è mai spiegato"

Il giornalista di Sky Alessandro Bonan, nel corso di Sky Sport 24, ha parlato di Jack Bonaventura, tornando sul suo addio al Milan per trasferirsi alla Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“Da una parte, c’era il Milan che si voleva privare di questo ragazzo per logiche di mercato e dall’altra parte, c’era Bonaventura che invece ama il club rossonero profondamente perché tifoso milanista".

Poi ha aggiunto: " Al tempo non me la spiegai, pensavo che Jack potesse fare al caso del Milan dal punto di vista tecnico, ancora oggi non me la spiego e probabilmente non se la spiega neanche lui. Ogni volta che facciamo questa domanda lo stesso giocatore non ha una risposta sicura”.