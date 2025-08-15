Galloppa: "Kouadio resterà in prima squadra, Pioli è molto contento di lui. È un difensore di grande valore...quando rimane concentrato"
L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha rilasciato alcune dichiarazione al canale Sportitalia. Al centro delle sue parole l'inatteso protagonista del ritiro estivo viola Eddy Kouadio.
Futuro con i grandi
“Kouadio? Pensavo e speravo di averlo anche quest’anno in rosa- dice il tecnico della Primavera gigliata - ma da quel che ho capito non sarà così. In ritiro con la prima squadra ha fatto benissimo; ho parlato con Pioli ed è molto contento di lui. Starà su con i grandi, poi vediamo passo passo.
Le caratteristiche tecniche
Galloppa è poi entrato più nel dettaglio per quanto riguarda il profilo tecnico del calciatore: "Sul duello è veramente forte ed è molto difficile andargli via. Quando fa le cose per bene ed è concentrato è un difensore di grande valore. Sta facendo molto bene e so che in prima squadra lo stanno monitorando con grande attenzione.”