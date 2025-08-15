L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha rilasciato alcune dichiarazione al canale Sportitalia. Al centro delle sue parole l'inatteso protagonista del ritiro estivo viola Eddy Kouadio.

Futuro con i grandi

“Kouadio? Pensavo e speravo di averlo anche quest’anno in rosa- dice il tecnico della Primavera gigliata - ma da quel che ho capito non sarà così. In ritiro con la prima squadra ha fatto benissimo; ho parlato con Pioli ed è molto contento di lui. Starà su con i grandi, poi vediamo passo passo.

Le caratteristiche tecniche

Galloppa è poi entrato più nel dettaglio per quanto riguarda il profilo tecnico del calciatore: "Sul duello è veramente forte ed è molto difficile andargli via. Quando fa le cose per bene ed è concentrato è un difensore di grande valore. Sta facendo molto bene e so che in prima squadra lo stanno monitorando con grande attenzione.”