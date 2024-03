Il giornalista e volto della tv Massimo Caputi è intervenuto a Italia 7 per esprimere la sua opinione sulla gara in programma domenica sera tra la Fiorentina e la Roma: “La Roma è una squadra completamente trasformata. Non tanto per i risultati ma per il cambio tattico. Prima la Roma aspettava di colpire stando in difesa, ora provano ad attaccare. De Rossi ha lavorato sulla testa dei calciatori.

Il modo di comunicare di De Rossi è totalmente diverso rispetto a quello di Mourinho. La partita di domenica è importante per entrambe le squadre. Non sai mai che Fiorentina ti trovi davanti, è sempre diversa”.

“La Fiorentina può mettere sotto qualunque squadra”

Prosegue: “De Rossi ha studiato anche Italiano oltre a De Zerbi. La Fiorentina quando sta bene può mettere sotto chiunque. Sono sicuro che la Fiorentina farà una grande partita domenica, ma non troverà una squadra come la Lazio”.