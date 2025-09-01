La Fiorentina libera spazio per puntare su Ceballos. Richardson richiesto, il club riflette sulla formula. Su Barak invece...

Le ultime ore di mercato saranno frenetiche in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Pradè e Goretti infatti sono ancora alle prese con i molti esuberi ancora da piazzare.

Frenesia in uscita

Alcuni mercati (come quello arabo e turco) chiudono i battenti qualche giorno dopo rispetto al nostro, ma come detto ieri dal dg Ferrari prima della partita contro il Torino, in questa giornata la Fiorentina sarà attivissima sul fronte uscite. Dopo aver salutato Bianco diretto al Paok Salonicco, la Fiorentina cerca di piazzare gli altri giocatori fuori dal progetto di Pioli, ma per la squadra mercato viola non sarà affatto semplice.

Nuova pretendete per Richardson

Arrivato un anno fa come colpo a sorpresa, Amir Richardson non è mai riuscito a mettere in mostra il proprio potenziale e anche Stefano Pioli ha bocciato il centrocampista marocchino. Per lui si registra nelle ultime ore l'interesse del Pisa, che però vorrebbe ottenere il giocatore in prestito secco, la Fiorentina sta valutando se accettare questa formula. Come scrive La Nazione l'uscita del classe 2002 potrebbe determinare il nuovo affondo della Fiorentina per Dani Ceballos.

La situazione Barak

Un altro partente è Barak; il centrocampista non è mai stato preso in considerazione da Pioli. Poche squadre si sono mosse concretamente per il calciatore ceco, l'opzione più probabile rimane il ritorno a Verona, sullo sfondo sempre presente anche il Cagliari. Niente da registrare sul fronte Infantino. Per l'argentino non sembra essersi mossa nessuna squadra, ma nelle ultime ore potrebbe emergere qualche club dai campionati minori, similmente a quanto successe la scorsa stagione.