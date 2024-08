La probabile formazione della Fiorentina: è tutto pronto per il grande esordio di De Gea. Si rivedono Ranieri e Sottil

Torna la Conference League per la Fiorentina, con Raffaele Palladino pronto al suo personale esordio in Europa da allenatore. Avversario la Puskas Akademia, attualmente capolista in Ungheria con quattro successi su altrettante gare in campionato; mentre in Conference, hanno vinto prima a tavolino contro gli ucraini del Dnipro e poi soffrendo con gli armeni dell'Ararat.

Le scelte per la difesa

Palladino vuole mettere un'ipoteca sul passaggio del turno già dal match di questa sera, così sceglie la sicurezza e l'esperienza di De Gea fra i pali e quella di Ranieri che torna dopo la squalifica in Serie A. Gli altri due centrali saranno Comuzzo, per far rifiatare M. Quarta, e Pongracic, chiamato al riscatto dopo il rosso del Tardini.

Qualche cambio in mediana, davanti Kean va a caccia del primo gol

A centrocampo, Bianco e/o Barak potrebbero avere qualche chance d'esordio dal 1', al fianco di Amrabat, dove riposa Mandragora; un pensierino Palladino lo potrebbe fare anche su Richardson. Sulle corsie laterali, spazio stavolta a Parisi e Kayode, con il primo più sicuro del secondo. In attacco, Sottil può giocare dall'inizio, insieme a Colpani, ma ricordiamo anche di Beltran, e Kean.

La probabile formazione viola

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Kayode, Bianco, Amrabat, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.