Come riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà la Fiorentina ha raggiunto l'accordo con Luca Ranieri per il rinnovo fino al 2028. Il centrale difensivo viola classe ‘99 allungherebbe in questo modo l’attuale contratto fino al 2026.

Accordo che è stato raggiunto negli scorsi giorni durante un summit con la dirigenza viola.