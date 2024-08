Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato durante un collegamento con Lady Radio spaziando su vari argomenti dell'attualità di casa Fiorentina.

“Gudmundsson è un calciatore che segna tanto, mi sembra che abbia imparato bene la lezione che gli ha impartito Gilardino al Genoa a riguardo. Un ottimo calciatore che può far divertire la gente ed essere decisivo. Penso sia il miglior acquisto della gestione Commisso. Anche Gonzalez ha fatto bene, ma a me l'islandese riempie di più gli occhi”.

‘A Palladino mancano difensori ed un vice Kean’

“Non vedo un 3-5-2 con un centrocampo più folto per la Fiorentina al momento, visti gli uomini a disposizione. A Parma mi ha lasciato perplesso la fragilità del sistema difensivo, in attacco le soluzioni ci sono, dietro però c'è qualche problema. Ho l'impressione che a Palladino manchino le soluzioni che gli servono, in termini tecnici ed in primis numerici. Basta vedere come dopo l'espulsione di Pongracic ha chiuso il reparto difensivo. Chi ha allenato in Inghilterra il tecnico viola? Gli scenari ancora devono cambiare. A Kean manca un'alternativa, che spero arrivi”.

‘Anno decisivo per Parisi: deve fare di più’

“Parisi? Questo è l'anno decisivo per lui. La scorsa stagione ha fatto troppo poco, ora deve dimostrare qualcosa. Però mi sembra che si sia ripartiti come anno scorso, con Biraghi titolare sulla fascia. Non credo che paghi qualcosa sul piano fisico, anzi, a Empoli questo aspetto per lui era un vantaggio negli inserimenti, nelle sue incursioni in area di rigore avversaria. Fatico a riconoscere il giocatore visto all'Empoli. La Fiorentina per lui ha speso e quindi è giusto pretendere qualcosa".