Soda: "Kayode tornerà a Firenze più forte di prima. Il riscatto? Vedremo. Si adatterà bene al calcio inglese"

L'allenatore Antonio Soda, che ha allenato Michael Kayode al Gozzano, ha parlato del terzino classe 2004 viola in procinto di passare al Brentford. Queste le sue parole: "La Fiorentina lo ha dato in prestito per fargli fare esperienza, magari poi per riaverlo in casa. Penso che abbiano pensato così, poi vediamo se lo riscatteranno o meno. Kayode secondo me stava crescendo e poteva dare una mano. Farà una grande esperienza in Premier e se tornerà, sarà più forte di prima.

Secondo me si adatterà bene al calcio inglese, che non è tanto diverso a quello italiano. L'importante è che riesca a ritagliarsi lo spazio congruo. Lui è uno che non molla mai e che lavora. Lui è un ragazzo maturo, pensa solo a migliorare. Quando ci sentiamo mi dice questo. C'è sempre da imparare ed è quello che fa".