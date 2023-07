Il ritorno di Falcone a Lecce toglie il posto a un ex portiere della Fiorentina

La Fiorentina toglie un portiere dalla lista dei possibili candidati del futuro. Wladimiro Falcone, infatti, è tornato ancora una volta al Lecce dalla Sampdoria, stavolta a titolo definitivo, per continuare a giocare in Serie A. Un ritorno importantissimo per il club di Corvino, ma scomodo per un ex portiere viola.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'approdo di Falcone toglie il posto a Federico Brancolini, che dal suo arrivo a Lecce non è mai riuscito a esprimersi. Per il ragazzo si prospetta un prestito, molto probabilmente in Serie B; il calciatore ha maggior gradimento per qualche piazza della serie cadetta.