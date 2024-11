Intervistato da gazzetta.it, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato dell'avvio di stagione dell'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Sapevamo che il cambio di allenatore avrebbe comportato qualche difficoltà iniziale, Italiano a Firenze ha ottenuto ottimi risultati ma questa squadra ha subito tanti cambiamenti e gli serviva un po' di tempo. Le ultime vittorie ci danno conforto, siamo sulla strada giusta”.

“Per rifare gli stadi serve l'aiuto del Governo”

Poi Fenucci ha parlato del restyling del Dall'Ara: “Difficile portare a termine un progetto del genere, nato addirittura prima del Covid, senza un'intervento del governo. Serve un aiuto sul piano della riqualificazione degli stadi italiani in ottica Europeo 2032, e questo non vale solo per noi”.