Tornato in campo dopo l'ennesimo lungo infortunio, Domenico Berardi ha ricominciato subito a segnare in Serie B con la maglia del Sassuolo. L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato a TRC di quello che da sempre è un obiettivo di mercato della Fiorentina: “L'infortunio è stato importante ma Domenico si è ripreso con grande sacrificio e pian piano sta tornando quello di prima. Non è ancora nelle condizioni migliori ma lo sarà presto”.

“Berardi vuole riportare il Sassuolo in Serie A”

Poi ha aggiunto: “Per noi Berardi è tutto, è il giocatore più importante che abbiamo, da top club. Secondo me ha tutte le possibilità di tornare in Nazionale. Capisce la difficoltà di giocare in Serie B, ma ha il Sassuolo nel cuore e vuole riportarlo in Serie A. Normale che i nostri calciatori più forti vengano cercati da club di Serie A, e questo non vale solo per Berardi. Nel calcio non c'è nulla di scontato, vedremo a gennaio”.