La Fiorentina tiene gli occhi puntati in casa Spezia: non solo Bertola, nel mirino c'è un centrocampista

Si chiama Pietro Candelari, è un classe 2005 ed è arrivato a La Spezia a 17 anni dal Fano. Anconetano di nascita, centrocampista di professione. E' uno dei tanti bei prospetti che stanno crescendo nella squadra bianconera, che oltre a Pio Esposito e Bertola, ha contribuito all'esponenziale crescita anche di Candelari.

Prima il settore giovanile spezzino, poi la prima squadra. Quest'anno per lui già 9 presenze in Serie B, più una (condita da assist e gol) in Coppa Italia. Le buone prestazioni lo hanno portato in Nazionale U20 e messo in evidenza. Gli occhi su di lui ce li ha messi la Fiorentina, oltre ad altri club di prima fascia. Il cartellino del centrocampista costa poco meno di un milione di euro . La società viola ci pensa. Lo scrive Il Secolo XIX.