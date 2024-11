A La Spezia tiene banco la questione legata al futuro di Nicolò Bertola, difensore centrale rivelazione di questa prima parte di stagione di Serie B e attenzionato da diverse squadre di Serie A, tra cui anche la Fiorentina. Il giocatore classe 2003 è in scadenza di contratto, ma il rinnovo è sempre più lontano e difficile.

Come riferisce Il Secolo XIX c'è la possibilità di una cessione a gennaio con la permanenza in bianconero fino a fine stagione, ma se non ci saranno vie di uscita, lo Spezia sembra propenso ad accettare di tenere Bertola fino a fine campionato per poi perderlo a zero in estate.

Su di lui, oltre ai viola e in vantaggio su questi ci sono Inter, Torino e Bologna. I nerazzurri potrebbero affondare il colpo già a gennaio, mentre granata e rossoblù sembrano intenzionati ad aspettare cosa succederà in estate.