Corriere Fiorentino: Ma questa è ancora una squadra?
Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si concentra sulla sfida di Conference fra Fiorentina e Mainz andata in scena ieri sera, ma anche sul futuro della squadra viola che da oggi avrà un nuovo allenatore.
Prima pagina
“Fine pena Mainz” scrive in prima pagina il Corriere Fiorentino, giocando con il nome della squadra tedesca, che ieri ha battuto la Fiorentina 2-1 in rimonta, il periodo di crisi che sembra senza fine.
Pagine 8-9
"Il dopo Pioli inizia male" scrive il Corriere nel titolo principale di pagina 8. Di spalla il consueto editoriale di Poesio dal titolo: “Ma questa è ancora una squadra?”. Infine in taglio basso uno sguardo al nuovo tecnico viola: “Arriva Vanoli, con un contratto di sei mesi”.
