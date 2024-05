L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della stagione della squadra viola: “La rosa ha qualità - ha detto a Radio Bruno Toscana - ma gli attaccanti sono un problema troppo grande. Da Cabral e Jovic fino a Nzola e Belotti, non è possibile non avere da due anni e mezzo un bomber. In vista della prossima stagione questo problema deve finire, bisogna azzeccare il colpo là davanti investendo tanto e bene".

“Alla società non si può chiedere di più”

Poi ha aggiunto: “Alla società comunque non si può chiedere di più. Sono stati commessi degli errori, è vero, ma guardate che centro sportivo abbiamo. Con il Viola Park per il futuro possiamo stare tranquilli. Arthur? Ha troppi infortuni durante la stagione, come giocatore mi piace tantissimo ma non vale i soldi che prende”.

“Senza Conference Italiano sotto processo”

Infine sulla Conference League: “Vincere la finale è una speranza e un sogno, ma in caso contrario giocatori e allenatore finirebbero al centro di un maxi-processo”.