Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana del futuro della panchina della Fiorentina: “In caso di vittoria della Conference, con conseguente accesso all'Europa League, cambierebbero le strategie societarie sull'allenatore. Aquilani sarebbe un esperimento e non te lo puoi permettere se fai due competizioni".

“La Fiorentina non è quella di tre anni fa”

"Le cose - ha aggiunto - sono cambiate rispetto a quando arrivò Italiano, hai salito dei gradini e non puoi tornare indietro prendendo un tecnico emergente che peraltro non ha mai fatto la Serie A. Palladino invece, pur non avendo mai affrontato una competizione europea, ha alle spalle due stagioni in cui ha fatto grandi cose con una squadra non certo eccezionale come il Monza".