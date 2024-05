L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “I tre anni di Italiano, se li paragoniamo a quelli precedenti, sono sicuramente positivi anche se credo sia giusto aspettare la finale di Atene. L'allenatore è cresciuto insieme alla squadra, lasciando un po' certe sue convinzioni e colmando per quanto possibile le lacune della rosa. Vincere la Conference comunque è fondamentale, perché ti darebbe l'opportunità di giocare l'Europa League e quindi di fare finalmente quel salto di qualità".

“Palladino scelta sensata”

Poi su Palladino ha aggiunto: “Se lo prendi gli devi mettere a disposizione una squadra migliorata, perché penso che anche lui nel caso avrebbe voglia di fare un passo avanti rispetto al Monza. Sicuramente sarebbe una scelta più sensata rispetto ad Aquilani, che è vero che ha dei buoni rapporti con la società però non ha mai fatto la Serie A e anche in Serie B non è andato benissimo”.