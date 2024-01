Proc. Bianco: "La sua crescita è evidente, la scelta di andare a giocare in Serie B sta pagando. Sono arrivate offerte, ma lui..."

A Radio Bruno ha parlato l'agente Beppe Galli, che tra gli altri cura gli interessi di Alessandro Bianco, di proprietà viola ma attualmente alla Reggiana. Queste le sue parole sul suo assistito:

“Attualmente la scelta che abbiamo fatto di andare a giocare in Serie B sta pagando. La ricerca della squadra si è basata sullo spazio disponibile e la scelta è stata presa dal ragazzo. Sono arrivate offerte per lui, ma vogliamo rimanere a Reggio. Il suo è un grande percorso e i miglioramenti si vedono. Purtroppo in Italia il giovane calciatore non è sempre ben visto e si va a cercare giocatori con più esperienza, invece che far crescere il proprio settore giovanile”