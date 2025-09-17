Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, si è espresso tramite il proprio profilo di X in seguito alla prestazione salvifica di Vlahovic contro il Borussia Dortmund, che ha consegnato ai suoi il pareggio in extremis. Nel farlo, ha ricordato il periodo che il serbo ha passato vestendo la maglia della Fiorentina.

"Tra le storie incredibili che il calcio ci propone oggi c’è quella di Dusan Vlahovic: svillaneggiato per tutta l’estate, invitato a lasciare il club, offerto a destra e a manca, sta tenendo a galla la Juve con i suoi gol - 1 contro Genoa e Parma, 2 contro il Borussia Dortmund, più l’assist a Kelly per il gol del 4-4. È tornato il Vlahovic che fece 17 gol in 19 partite alla Fiorentina? Dipenderà molto da come giocherà la Juve: contro l’Inter non ha fatto niente di rilevante, contro il Borussia è stato devastante. Il suo limite è la gestione della palla, che si evidenzia quando la sua squadra domina il gioco con il possesso, il suo pregio è la progressione a campo aperto e un piede sinistro potente e preciso. È un fuoriclasse? Probabilmente no, però è un buonissimo attaccante, e non è detto che i nuovi acquisti della Juve gli siano superiori. E se alla fine fosse proprio lui il 9 titolare?"

Due gol e un assist, quello decisivo per Kelly, che sono valsi il pareggio alla Juventus: adesso Vlahovic sembra davvero rientrato nei piani dei bianconeri, che dovranno valutare cosa fare di lui in ottica di mercato.