Dodô può fare una bella sorpresa a tutti: Italiano può portarlo con sé e a breve anche i primi minuti

Era fine settembre quando la Fiorentina, pur sbancando Udine, perdeva però il suo terzino destro titolare: dopo quattro mesi Dodô è quasi pronto all'uso. Un recupero lampo dalla rottura del crociato, da cui ancora non è totalmente guarito ma solo per quanto concerne il ritmo gara. Secondo La Nazione infatti, il brasiliano può tornare già nella lista dei convocati per il match con il Frosinone e poi, chissà, anche in campo per qualche minuto a Bologna.